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Vali Mutlu: Çaresizim...

Vali Hüseyin Avni Mutlu'yu arayan Can Dündar, Vali Mutlu'nun kendisine 'çaresizim' dediğini aktardı

16 Haziran 2013 00:36

Başbakan Erdoğan'ın Ankara'da yaptığı mitingde 'Gezi Parkı'nı boşaltın, yoksa biz boşaltamayı biliriz' demesinin ardından polis bu akşam 20.00 sularında müdahaleye başladı. 45 dakika boyunca parkın boşaltılması için anons yapan polis, yaptığı anonsun ardından müdahaleye başladı.

Can Dündar, Gezi Parkı'na yapılan müdahalenin ardından İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile konuştuğunu, onun da çaresiz olduğunu söylediğini belirterek 'Polislere yalvarıyorum, orada anneler, çocuklar var. Verilen emri yerine getirmesinler' dedi.

Polislere çağrıda bulunan Dündar, "30 yıllık gazeteciyim, böyle müdahale ile karşılaşmadım. Müdahalenin durması için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Benim de çocuğum var. Müdahale durmazsa gerekirse TOMA'nın önüne yatacağım. Yalvarıyorum artık müdahaleyi durdurun. Yalvarıyorum yapmayın, emri dinlemeyin. Orada kadınlar ve çocuklar var" diye konuştu.

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