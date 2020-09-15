İstanbul Valisi: Kademeli mesai uygulamasını cuma günü açıklayacağız

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kademeli mesai uygulamasını cuma günü açıklayacağız" açıklamasını yaptı.

İstanbul'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli mesaiye geçiş için son hazırlıklar yapılıyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kademeli mesai konusunda cuma günü açıklama yapacağız. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek" dedi.

Ankara'da kademeli mesai sistemine geçilmişti. Mesai saatlerinin 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olarak dört farklı şekilde uygulanması kararlaştırılmıştı.