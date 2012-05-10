İstanbul Valisi 'Bilinen Bayan'ın resmi açıklamasını yaptı

Bir soru önergesini yanıtlayan İstanbul Valisi, polislerin kullandığı ‘Bilinen Bayan’ teriminin resmi İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur’un “Önleyici Hizmetler Büro Amirlikleri Puan Cetveli belgesinde geçen ‘Bilinen Bayan’ teriminin gerçek tanımı nedir?” sorusuna, “Tabir, teşhircilik yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bayanlar için kullanılmaktadır” yanıtını verdi.

Hürriyet'ten Okan Konuralp'in haberine göre, CHP’li Onur, basında çıkan ve “Hüseyin Çapkın’ın İstanbul Emniyeti’nde ‘Bonus’ uygulaması başlattığı” yönündeki haberlerle ilgili olarak, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in yanıtlaması amacıyla soru önergesi verdi. Bakan Şahin adına önergeyi, İstanbul Valisi Avni Mutlu yanıtladı.

‘Bonus’ alan, aktif

Mutlu, “Bonus” uygulamasıyla ilgili, “Puanlama, bölgenin suç oranı ve çeşidine göre düzenlendi. Performansı iyi personel daha aktif, düşükler ise daha uygun birimlerde değerlendirildi. Puanlamayla ilgili herhangi bir keyfilik söz konusu değildir” dedi.

Vali Mutlu, “Balyoz, Devrimci Karargâh, Ergenekon ve KCK” gibi soruşturmalarda görevli personel için “Bonus” uygulaması olmadığını belirtti. Mutlu ayrıca, “Travesti ve transseksüellere, adli olaya karışmadıkları sürece cezai işlem uygulanmayıp, cinsel tercihlerinden dolayı bir sorgulama yapılmadığını da belirtti ve “Otoyollar, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme durumlarında travesti olup olmamalarına bakılmaksızın, şahıslar hakkında gerekli kanuni işlem yapılıyor” vurgusu yaptı.

Vali Mutlu, “Hedef kitle kimler” sorusuna da, “Çok sayıda suç işleyen (uyuşturucu, hırsızlık, kapkaç, gasp vb), olaylara karışmış ve aranması olan, üzerinde suç unsuru bulunan şahıs” karşılığını verdi.

Teşhirciliğin sınırı nedir

Vali Mutlu’nun tanımlarına, CHP’li Melda Onur’dan itiraz geldi. Onur, “Bilinen Bayan tanımlaması açıkça ataerkil ve muğlak. Teşhirciliğin sınırı nedir? Kanunlarda cinsel organlar olarak tanımlansa da kısa etek, göğüs dekoltesi gibi maço erkek anlayışının tacizlerine konu olan kıyafetleri giyen tüm kadınlar bilinen bayan mıdır? Örneğin kaldırımda duran bir ‘trans’ trafiği nasıl engellemektedir” diye sordu.



