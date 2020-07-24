İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Ayasofya'ya girişler durduruldu

Danıştay kararı ile müzeden camiye çevrilen Ayasofya Camii’nde vatandaşların akını sürüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kalabalığa dikkat çekerek "Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu" ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, kişisel Twitter hesabından şunları paylaştı: "Değerli Misafirlerimiz, #AyasofyaCamii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak."

Metro seferleri durduruldu

Öte yandan Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Tarihi yarımadada oluşan yoğunluk nedeniyle tarihi yarımadaya yakın olan istasyonlarımızda hizmet verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.