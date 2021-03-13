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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 65 yaş üstünün aşılanma oranı yüzde 68

13 Mart 2021 17:47

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul için hedefin "mavi kategori" olduğunu söylerken, aşılamada 65 yaş üstü vatandaşlarda oranın yüzde 68 olduğunu açıkladı. 

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