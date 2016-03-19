İstanbul Valisi: ABD ve Almanya uyarısının bu olayla ilgisi olduğunu düşünmüyoruz

İstiklal Caddesi'nde biri canlı bomba olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, Almanya ve ABD'nin geçtiğimiz günlerde diplomatik misyonları yoluyla vatandaşlarına yaptığı uyarılar hakkında "Uyarının bu olayla ilgisi olduğunu düşünmüyoruz" dedi. Şahin, "Arkadaşlar o uyarıyla bugün gerçekleşen olaylar arasında doğrudan bir bağlantı yok. Bu konunun olayla ilgili olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Şahin'in açıklamaları şöyle:

"Biz de elimizden gelen tedbirleri en iyi şekilde almaya devam ediyoruz. Bu konu da ayrıca incelenecektir. Şu anda burada 16 hasta var, 4'ü yoğun bakımda, buradan taburcu olan 4 kişi, 3 kişi başka hastanelere sevk edildi" dedi.

"Valiliğin, yabancı ülke temsilciliklerinin uyarılarına karşı yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Şahin "O uyarıyla, istihbaratla, bugün gerçekleşen olay arasında doğrudan bir bağlantı yok. Dolayısıyla oradaki açıklama, o olayla, olgu ile ilgiliydi. Bu konunun olayla ilgilisi olmadığını şimdilik düşünüyoruz."



Ne olmuştu?



Türkiye'nin kalbi İstiklal Caddesi'nde bugün saat 11.00 sularında düzenlenen canlı bomba saldırısından iki gün önce Almanya, Taksim'deki konsolosluğunu ve lisesini 'potansiyel tehdit şüphesi' nedeniyle iki günlüğüne kapatmıştı. ABD de Newroz kutlamalarına işaret ederek aralarında İstanbul'un da olduğu 4 ilde olası bir saldırıya dair uyarmıştı.

İstanbul Valiliği, iki ülkeden gelen uyarıların ardından açıklama yaparak "Sansasyonel haber ve söylentileri dikate almayın" demişti. İstanbul Valisi Vasip Şahin, ilgili açıklamaları "kamuoyumuzu olumsuz etkileyebilecek tasarruflar" olarak nitelerken "Devletimiz, binlerce yıllık devlet tecrübesine dayalı olarak bütün kurumlarıyla her türlü olumsuzluğun üstesinden gelecek güç ve kararlılığa sahiptir" ifadesini kullanmıştı.