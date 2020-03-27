İstanbul Valisi: 65 yaş üstü 50 bin vatandaşımıza gıda kolisi ulaştıracağız

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni tip Koronavirüs (Covid-9) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayan 50 bin kişiye 6 hafta boyunca gıda kolisi yardımı yapılacağını duyurdu.

Yerlikaya, "Bu uygulamanın kararlılıkla sürdürülebilmesi salgınla mücadelede çok büyük önem taşıyor. Kronik hastalığı bulunan ve yaşlılarımıza virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu vatandaşlarımızın gönüllü olarak karantina uygulamasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi yaşlı büyüklüklerimizle ilgili hassasiyetimizin sebebi onların diğerlerine hastalık bulaştırıyor olması değil. Onların hastalık bulaşmasının önüne geçilmesidir. Büyüklerimizi sevgiyle, saygıyla korumalıyız. Büyüklerimizi en küçük bir saygısızlığı dahi kabul edemeyiz." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, "Önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılmasını engellemek için Bilim Kurulu tavsiyeleri konusunda hareket edilmeli, ikazlara azami hassasiyet gösterilmeli ve evlerinde kalınmalı. 65 yaş ve üstü olan büyüklerimizden maddi durumu iyi olmayan, kronik rahatsızlığı olan evlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak yakınları bulunmayan bu vatandaşlarımızın sokağa çıkmadan temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla VEFA Sosyal destek grupları kurduk." dedi.

Yerlikaya, "Uygulamanın başladığı günden bu yana İstanbul genelinde 39 bin 614 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi. 36 bin 301 vatandaşımın talepleri yerine getirildi, 3 bin 313 vatandaşımızın bilgi edinme amaçları çağrısına cevap verildi." diye konuştu.

Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti:

Sosyal ve yardımlaşma dayanışma vakıflarınca belirlenen 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız. Hayırseverlerimizin desteğiyle 300 bin gıda kolisi hazılıyoruz.

Gıda kolilerini pazartesinden itibaren mobil uygulama firması "Getir" tarafından teslim edilecek