İstanbul Valisi: Dünyada maske savaşları yaşanırken Türkiye sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösterdi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da 65 yaş üzeri 1 milyon 150 bin kişiye kolonya ve maske içeren paketin dağıtımına başlandığını duyurdu. Yerlikaya, "Dünyada maske savaşları yaşanırken Türkiye sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

Yerlikaya, düzenlendiği bilgilendirme toplantısında dün itibarıyla dağıtımına başlanan paketlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde; İçişleri, Millî Savunma ve Sağlık Bakanlıklarının organizasyonu ile gerçekleştiğini bildirdi.

Yerlikaya, "Kolonya için gerekli hammaddeyi tedarik eden Konya Şeker, Türkiye Şeker ve Mey firmaları,Ücretsiz olarak kapasitelerinin önemli bir kısmını bu hayırlı işe ayıran Evyap, Eyüp Sabri Tuncer, Pe Re Ja, Eczacıbaşı, Marmara, Rebul, Deva ve Eser’e firmaları, Maske teminindeki katkıları için Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, LC Waikiki ve Çalık Holding’e, paketleme ve lojistik faaliyetlerini üstlenen Amazon Türkiye’ye teşekkür ederim" dedi.