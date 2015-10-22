İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, şiddetli yağışla birlikte su baskınları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması konusunda vatandaşları uyardı. Valilik, yağışların bugün ve cuma günü de yer yer şiddetli ve çok şiddetli devam edeceğini belirtti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yağış uyarılarına ilişkin İstanbul Valiliği'nden yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bildirilen hava tahmin raporunda; ilimizde bugün (dün) başlayan yağışların 22.10.2015 Perşembe günü (bugün) ile 23.10.2015 Cuma günü de yer yer şiddetli ve çok şiddetli olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli ve şiddetli yağışların olumsuz etkilerine karşı ilgili kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılmış olup, halkımızın şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelebilecek ani su baskınları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerekmektedir" denildi.



Açıklamada ayrıca, vatandaşların ihtiyaç halinde İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (İstanbul AFAD) 0212 455 70 00 ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) 0212 444 25 66 telefon numaralarını arayabileceği aktarıldı.