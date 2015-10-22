T24 LogoT24 Logo
Çevre

İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı

Yağışların bugün ve cuma günü de yer yer şiddetli ve çok şiddetli devam edeceği belirtildi

22 Ekim 2015 14:01

İstanbul Valiliği, şiddetli yağışla birlikte su baskınları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması konusunda vatandaşları uyardı.  Valilik, yağışların bugün ve cuma günü de yer yer şiddetli ve çok şiddetli devam edeceğini belirtti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yağış uyarılarına ilişkin İstanbul Valiliği'nden yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bildirilen hava tahmin raporunda; ilimizde bugün (dün) başlayan yağışların 22.10.2015 Perşembe günü (bugün) ile 23.10.2015 Cuma günü de yer yer şiddetli ve çok şiddetli olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli ve şiddetli yağışların olumsuz etkilerine karşı ilgili kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılmış olup, halkımızın şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelebilecek ani su baskınları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların ihtiyaç halinde İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (İstanbul AFAD) 0212 455 70 00 ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) 0212 444 25 66 telefon numaralarını arayabileceği aktarıldı.

 

ETİKETLER

istanbul valiliğiyağışuyarıhaberaçıklamameteoroloji

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24