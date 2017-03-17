İstanbul Valiliği'nden patrik seçimi sürecine müdahale

İstanbul Valiliği, patrik seçimi sürecine müdahale etti. Vali Yardımcısı tarafından Ermeni Patrikhanesine gönderilen yazıda, seçim sürecinin ‘hukuken’ başlatılmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Yazı, değabah seçimini kaybeden Başepiskopos Aram Ateşyan tarafından dağıtıldı.

Türkiye Ermeni Patrikhanesi Ruhaniler Genel Kurulu, iki gün önce Patriklik seçim sürecini yönetecek olan değabah seçimini yapmak için bir araya geldi.

Saat 15.00’de başlayan toplantı sonrası yapılan oylamada Almanya Ermenileri Ruhani Önderi Başepiskopos Karekin Bekçiyan Değabah (Patrik kaymakamı) olarak seçildi.

Ancak seçim sonrası Ateşyan basın mensuplarıyla Valilik’ten gelen bir mesaj paylaştı.

Ateşyan’ın paylaştığı Valilik kağıdında ‘seçim sürecinin başlatılmasının hukuken mümkün olmadığı’ yazıyor.

Vali Yardımcısı Aziz Mercan imzasıyla saat 13.47’de gönderilen yazı şöyle:

"Yazılı görsel basında yer alan haberlerde, 15 Mart 2017 Çarşamba günü değabah (patrik kaymakamı) seçimine gidileceği belirtilerek, Patrik seçim prosedürünün fiilen başlatılmak istendiği anlaşılmaktadır.

"16 Şubat 2017 Perşembe günü Patrikhane’de gerçekleştirilen toplantıda meydana gelen olumsuz olaylar da göz önüne alındığında bu sürecin cemaat içinde huzursuzluğa sebebiyet vererek, cemaat içinde ayrışmalara neden olabileceği hali hazırda Patrik Vekilinin görevinin başında olduğu, ayrıca patrik seçimiyle ilgili esasi usul ve teamüllerin cemaatinizce yakinen bilindiği, bu kapsamda seçim sürecinin başlatılmasının hukuken mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.”

Ermeni Patrikhanesi Ruhani Kurul Valilik'ten gelen yazı üzerine yeniden toplantıya girdi. Gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.