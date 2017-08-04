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Yaşam

İstanbul Valiliği'nden, asker uğurlamalarında kamu düzenini bozanlara, ceza uyarısı

Asker uğurlamaları sırasında, daha önce 5 kişi pompalı tüfekle yaralanmıştı

04 Ağustos 2017 22:33

İstanbul Valiliği, asker uğurlamalarında kuralları ihlal edenlere müsade edilmeyeceği, yasal müeyyideler uygulanacağına ilişkin olarak talimat verdi. 

Valilik tarafından 39 ilçe ve kolluk kuvetlerine asker uğurlama törenleri ile talimat gönderildi. Talimatta, "Kutsal bir Vatan görevi olan askerlik hizmeti nedeniyle uğurlamaların yapılması geleneklerimizde önemli bir yer tutmaktadır.

Ancak, son günlerde bu güzel geleneğimizin ruhuna uymayan, trafik düzenini aksatan, vatandaşımızın genel güvenliğini ve asayişi tehlikeye düşürücü davranışlarla karşılaşılmaktadır.

Asker uğurlama geleneğini istismar ve kuralları ihlal eden bu tür davranışlara müsaade edilmemesi, aykırı davranışta bulunanlar hakkında yasal müeyyidelerin uygulanması ve konunun sıralı amirlerce hassasiyetle takip edilmesi hususunda; Bilgi ve gereğini önemle rica ederim" ifadelerine yer verildi. 

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