İstanbul Valiliği'nden 'arazi' uyarısı: Almayın, paranız yanar!

İstanbul Valiliği, 3. Havalimanı ve 3. Köprü gibi projelerin gayrimenkul değerini arttırdığı ilçeler; Çatalca, Arnavutköy ve Silivri için, Hazine'ye ait arazilerin sahte evraklarla vatandaşlara satıldığını belirterek "Satışı yapılan araziler Hazine'ye ait. Bu arazilerin tapularını almanız mümkün değil, yaptığınız ödemeler yanar" şeklinde açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği'nin konu ile ilgili yazılı açıklaması şöyle:



Valiliğe şikayetler geldi

"Silivri ve Çatalca İlçesine bağlı eski Istranca Mahalleleri (Sayalar, Danamandıra, Çayırdere, Hallaçlı, Aydınlar vs.) ile Arnavutköy İlçesine bağlı bir kısım Mahallelerde bulunan Hazine taşınmazları özellikle son günlerde artan bir şekilde taşınmazları işgal edenler tarafından usulsüzce ve muhtarlık mührüyle mühürlenmek suretiyle adi evrak niteliği taşıyan alım/satım veya zilyetliğin devri sözleşmesi adları altında 3. şahıslara bedeli mukabilinde satıldığı veya kiralandığı Defterdarlığımızca yapılan çalışmalar ile muhtelif dilekçe ve şikâyetler neticesinde tespit edilmiş bulunmaktadır.



Alanlar mağdur oldu



Bu duruma ilişkin olarak Valiliğimizce (Defterdarlık) ilgili Kaymakamlıklar bilgilendirilerek Hazineye ait taşınmazların (Hazinenin özel mülkiyetinde olan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan/tescil harici) gayri resmi bir şekilde alım-satım/devir veya kiralama işlemlerine konu edilmesi sonucunda üçüncü şahısların mağdur olduğu, ayrıca kamu görevlisi mahalle muhtarlarının bu tür işlemleri teşvik eder nitelikte bu sözleşmelerde imzasının bulunması ve muhtarlık mührüyle mühürlenmesinin uygun olmayacağı bildirilerek söz konusu mahalle muhtarlarının yaptığı bu tür işlemlerin araştırılarak gereğinin yapılması istenilmiştir.



O evrakların geçerliliği yok



Hürriyet'te yer alan habere göre, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy İlçelerinin de yer aldığı bölgede yaşayan halkımızın , adına düzenlenmiş Türkiye Cumhuriyeti tapusu olmadığı halde işgal etmiş olduğu Hazine taşınmazlarını muhtar senedi, zilyetliğin devri sözleşmesi, satış senedi, kira sözleşmesi vb. gibi adlar altında hukuki geçerliliği olmadan 3. kişilere satmakta veya kiralamaktadır. Durumdan habersiz olarak devir aldığını, satın aldığını veya kiraladığını düşünen bu kişiler ileride tapularını alacakları ümidiyle bu taşınmazlara büyük paralar ödemek suretiyle mağdur olmaktadırlar.



İstanbul Valiliği Çatalca için de 'arazinizi kaptırmayın' uyarısında bulundu.



Muhtarlar devir yapamaz



Bilinmelidir ki, taşınmaz alım-satımı ancak ilgili tapu müdürlüklerinde, tapu müdürü veya yetkilisi huzurunda yapılmaktadır. İlimiz sınırları dahilinde bulunan Hazineye ait taşınmazlar İstanbul Defterdarlığınca yönetilmekte olup, muhtarlar veya diğer şahıslar tarafından Hazine taşınmazlarının “Zilyetliğin Devri” adı altında devri, alım-satımı veya kiralanması hiçbir şekilde yapılamaz. Hazine taşınmazlarını satın almak, kiralamak veya irtifak hakkı/kullanma izni tesis etmek isteyenlerin Defterdarlığımıza müracaat etmesi gerekmektedir.



Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu



İleride telafisi imkânsız sonuçlar doğurarak mağduriyetlerin yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen hususlara hassasiyetle riayet etmeleri kendi menfaatlerine olacaktır.

Ayrıca, tüm bu gayri resmi işlemlere teşebbüs ettiği tespit edilenler hakkında gerekli cezai müeyyidelerin uygulanması için Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde Defterdarlığımızca suç duyurusunda bulunulmaktadır. Hazine taşınmazlarının işgale uğradığının tespiti halinde ise 2886 sayılı Yasanın 75. Maddesine göre mülki amirden tahliyesine yönelik işlem tesis edilecektir."



İşlemleri mutlaka tapuda yaptırın



Tüketici Sorunları Derneği Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Gayrimenkul sabihi olmak isteyen vatandaşlar çok dikkatli olsun. Gördükleri ilan ve reklamlara aldanıp arsa ve konut almaya kalkan vatandaşlar mutlaka işlemleri tapu müdürlüğü huzurunda yapsınlar. Önceden de ilgili belediyeden ada parsel ve kadastor durumunu belirterek imar durumu öğrensinler. son zamanlarda kamu oyunda daha önce sahte bal pazarlayarak gündeme gelen kişilerin son zamanlarda gayrimenkul satış işine yöneldiğini tespit ettik. Bu konuda yetkili mercilerde gerekli uyarıları yapacağız" dedi.