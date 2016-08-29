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Politika

İstanbul Valiliği'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı açıklaması

"Şehit olan güvenlik güçleri ve vatandaşlarımızın mukaddes hatıralarına duyulan saygıdan dolayı..."

29 Ağustos 2016 16:12

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenmesi planlanan resepsiyonun iptal edildiğini açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ülkemizde son dönemde yaşanan terör olaylarında şehit olan güvenlik güçleri ve vatandaşlarımızın mukaddes hatıralarına duyulan saygıdan dolayı Zafer Bayramı 94. yıl dönümü resepsiyonu iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

"İlimizde yapılacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile ilgili olarak; ülkemizde son dönemde yaşanan terör olaylarında şehit olan güvenlik güçleri ve vatandaşlarımızın mukaddes hatıralarına duyulan saygıdan dolayı Zafer Bayramı 94. yıl dönümü resepsiyonu iptal edilmiştir. Bu çerçevede ilimizde yapılacak Zafer Bayramı’nın 94. yılı kutlama programı aşağıda sunulmuştur.

 

Çelenk sunma töreni

 

Saat: 09:30
Yer: Taksim Cumhuriyet Anıtı
Törende; İstanbul Valiliği Çelengi, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanlığı Çelengi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çelenkleri sunulacaktır.

 

Tebriklerin kabul töreni

 

Saat: 10:15
Yer: İstanbul Valiliği

 

Zafer Bayramı 94. yıldönümü kutlama programı

 

Saat: 11:00
Yer: Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Kutlama Programı öncesinde Şehit ve Gazi ailelerinin katılımları ile Cemal Reşit Rey Konser Salonu Fuaye alanında kokteyl düzenlenecektir."

 

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