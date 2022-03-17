İstanbul Valiliği, yılın 3 ayı dolmadan 80 okul ihalesini iptal etti. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından iptal edilme gerekçesi için ise değişik ifadeler kullanıldı. Kimisinde “Bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/ yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle” kimisinde “İhaleye teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle” kimisinde ise “İhalenin niteliğinin veya miktarının değişmesi” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği geçen yıl 64 okulun ihalesini iptal etmişti.

Birgün'de yer alan habere göre, iptal edilen ihalelerin bazıları ve ilçeleri şöyle:

• Pendik: 3 Adet İlkokul 1 Adet Ortaokul İnşaatı Yapım İşi

• Eyüpsultan: 2 Adet İlkokul1 Adet Ortaokul1 Adet Anaokulu İnşaatı Yapım İşi

• Sancaktepe: 2 Adet İlkokul ve 2 Adet Ortaokul İnşaatı Yapım İşi

• Büyükçekmece: 2 Adet İlkokul 1 Adet Ortaokul İnşaatı Yapım İşi

• Ümraniye: 3 Adet Lise 1 Adet Ortaokul İnşaatı Yapım İşi

• Şile: Anadolu Lisesi ve Rehberlik Araştırma Merkezi İnşaatı Yapım İşi

• Sultangazi: 2 Adet Lise 1 Adet İlkokul 1 Adet Ortaokul İnşaatı Yapım İşi

• Ümraniye: 2 Adet Lise 1 adet İlkokul 1 Adet Ortaokul İnşaatı Yapım İşi

• Maltepe: 1 Adet Lise 1Adet Spor Salonu 1Adet Bilim Sanat Merkezi 1Adet Halk Eğitim Merkezi İnşaatı Yapım İşi

• Küçükçekmece: 2 Adet Lise 1 Adet Ortaokul 1 Adet Yurt İnşaatı Yapım İşi

• Beylikdüzü: 2 Adet Lise 1 Adet Ortaokul 1Adet Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi

• Bahçelievler: 3 Adet Lise 1 Adet Yurt İnşaatı Yapım İşi

• Avcılar: 2 Adet Lise 1 Adet Yurt İnşaatı Yapım İşi

• Başakşehir: 2 Adet Lise 2 Adet Ortaokul İnşaatı Yapım İşi

• Çekmeköy: 2 Adet Ortaokul 1 Adet Lise İnşaatı Yapım İşi

• Tuzla: 2 Adet İlkokul 1 Adet Ortaokul Yapım İşi

• Silivri: 2 Adet İlkokul 1 Adet Ortaokul 1 Adet Lise İnşaatı Yapım İşi

• Başakşehir: 1 Adet İlkokul 2 Adet Ortaokul İnşaatı Yapım İşi

• Eyüpsultan: 2 Adet İlkokul 1 Adet Ortaokul 1 Adet Anaokulu İnşaatı Yapım

• Silivri: 2 Adet İlkokul 1 Adet Ortaokul İnşaatı

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Yüzgeç: Yanlış politikalar

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç ihalelerin iptal edilmesini şöyle yorumladı: "Yıllardır uygulanan yanlış ekonomi politikalarının göstergesi olarak görüyorum. Okulların ödenek yetersizliği nedeniyle iptal edilmesi oldukça kötü bir durum. Büyüyen nüfusla birlikte okul ihtiyacı da büyüyor tabii. Bu iptal edilen ihalelere deprem güvenliği açısından da bakmak lazım. Okulların depreme göre hazırlanması gerekir çünkü. Okullar, hastaneler ve yurtlar deprem açısından en güvenilir yerler olmalıdır. İptaller bu konuda oldukça problemli. Sonuç olarak yanlış ekonomi politikalarının zararlarıdır bunlar."