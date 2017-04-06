İstanbul Valiliği, "Yeterli polisimiz yok" dedi; 'Hayır' mitingi yasaklandı!

İstanbul Valiliği, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) 8 Nisan Cumartesi günü Kartal'da yapacağı 'Hayır' mitingini, ''Yeterli sayıda polis yok'' diyerek yasakladı.

İstanbul Valiliği, TKP İstanbul İl Örgütü'nün 8 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da Kartal'da yapacağı 'Hayır' mitingini yasakladı. Valilik yasağa gerekçe olarak ''Yeterli polis yok'' açıklaması yaptı. Valilik, aynı TKP'nin 2 Nisan Pazar günü Kadıköy Yoğurtçu Parkı'ndaki referandum etkinliğini de yasaklamıştı.

TKP'den açıklama

TKP'den yasak kararının ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Valiliği, Türkiye Komünist Partisi’nin 8 Nisan’da Kartal Meydanı’nda yapacağı mitinge izin vermemiştir. Valilik gerekçe olarak o gün İstanbul’da TKP’nin mitingi dışında iki ayrı açık alan toplantısı yapılmasını göstermiştir. Sözlü olarak partimiz yetkililerine AKP ve HDP’nin İstanbul’da yapacağı mitingler nedeniyle yeterli polisin olmadığı iletilmiştir.

Böylece İçişleri Bakanlığı, bütün kuvvetlerini Yenikapı’da Erdoğan’ı korumak için seferber edeceğini ilan etmiş oluyor. Oysa Türkiye Komünist Partisi’nin Kartal’da bir mitingi disiplinli ve güvenli bir biçimde, bir şenlik havasında düzenlemesi için polise hiç gereksinimi yoktu. Gerçekte, Valilik, “sizin mitinginize gelenleri tecrit etmek, ürkütmek, miting alanına girişleri engellemek için polis bulamıyorum” demiştir.

Bu hem bir acizlik hem de baştan aşağıya adaletsizlik ve taraflılıkla sürmekte olan referandum sürecinde yeni bir skandaldır. Valiliğin, “kaynaklarım yetersiz” açıklamasının muhatabı Erdoğan’dır. Kendisine “Bizim sizi koruyacak kadar polisimiz yok” denebilirdi.

Geçtiğimiz hafta TKP’nin Yoğurtçu Parkı’ndaki etkinliğini yasaklarken “miting alanı değil” gerekçesini ileri sürenlerin halkın sesini susturmak dışında bir niyetleri daha var. Referandum öncesinde “Hayır'cılar provokasyon yarattı” diyebilmek. TKP, Valiliğin “değerlendirmeye almadık” dediği mitingi Anayasal bir hak olarak yine de gerçekleştirmek isteyebilir, Valilik Erdoğan’ı korumakla görevlendirdiği polislerin bir bölümünü Kartal’a sevk etmek zorunda kalabilirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Yenikapı’da “Yine olay çıkarıyorlar” deme olanağı vermeyeceğiz. Hukuken bu işin peşine bırakmayacağız. Siyaseten ise emekçi halkın sesini kısamayacaklarını bir kez daha ispatlayacağız. 8 Nisan’da saat 16:00'da, tüm halkımızı Türkiye’nin dört bir yanında binlerce kişi aynı anda sanatçılarla, sendikacılarla, aydınlarla, akademisyenler birlikte Boyun Eğme dergisi satmaya çağırıyoruz.