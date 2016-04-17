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İstanbul Valiliği, Yenikapı'daki Grup Yorum konserini "Toplumda infial yaratabilir" diyerek yasakladı

Grup Yorum’un avukatları, yürütmenin durdurulmasını istedi

17 Nisan 2016 12:01

Grup Yorum’un bugün Yenikapı Sahil Miting Alanı’nda yapmayı planladığı ‘Grup YorumBağımsız Türkiye’ konserine İstanbul Valiliğince, ‘toplumda infial uyandırabileceği’ gerekçesiyle izin verilmedi.

Grup Yorum’un avukatları, İstanbul İdare Mahkemesi’ne başvurarak, İstanbul Valiliği’nin kararına itiraz etti ve yürütmenin durdurulmasını istedi. 

Grup Yorum tarafından yapılan yazılı açıklamada ise “Dinleyicilerimizi, bulundukları her yerde otobüslerde, vapurlarda, metrolarda Grup Yorum şarkıları söylemeye davet ediyoruz” denildi. 

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