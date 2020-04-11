İstanbul Valiliği toplu taşımada Koronavirüs'e karşı alınan tedbirleri açıkladı

İstanbul Valiliği toplu taşımada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemleri açıkladı. Buna göre sosyal mesafe kurallarına uyulması ve vatandaşların mağdur edilmemesi için ek seferler düzenlenecek. Maske takmayan kişiler araçlara alınmayacak. Ayrıca bütün istasyonlarda ve araçlarda el dezenfektanı bulundurulacak. Kararlar 13 Nisan Pazartesi'den itibaren uygulanmaya başlayacak.

“Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması” amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis’i tarafından İstanbul’da (kara, deniz ve raylı sistemlerde) faaliyet gösteren toplu taşıma araçları için alınan kararlar şu şekilde: