İstanbul Valiliği sürücüleri uyardı: Ceza kesilecek!

İstanbul Valiliği, İstanbul Ulaştırma Bölge Müdürlüğü'nce 1 Ocak-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği denetimleri yapılacağını, kış lastiği kullanmayan araçlara para cezası uygulanacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kış mevsiminde aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi durumların trafik güvenliğini olumsuz etkilendiği, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların kış mevsiminde olumsuz hava koşullarından en az etkilenmesi amacıyla her yıl yeni önlemler alındığı belirtildi.



Araçlarda kış lastiği kullanılmasının zorunlu hale getirilmesiyle ilgili olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın genelgesiyle kara yollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile otomobillerde her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunlu olduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İstanbul Ulaştırma Bölge Müdürlüğünce 01 Ocak - 01 Nisan tarihleri arasında kış lastiği denetimleri yapılacak, kış lastiği kullanmayan araçlar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/a maddesinde belirlenen para cezası uygulanacaktır. Ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca kış lastiği kullanmayan araçların işletmecilerine 715 lira para cezası tahakkuk ettirilecektir. Kış lastiği uygulaması İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile belediyeler tarafından denetlenerek kurallara aykırı hareket edenler hakkında yasal işlem uygulanacaktır. Mevsim şartları itibarıyla kara yollarımızda can ve mal emniyetini muhtemel kazalardan korumak amacıyla alınan kararlara bütün sürücülerimizin hassasiyetle destek olacaklarına inanıyoruz."