İstanbul Valiliği: Şiddet eğilimli gruplara müdahale ediyoruz

İstanbul Valiliği, İstanbul Gezi Parkı direnişinde gösteriye katılanlarla polis tarafından yapılan müdahale ile ilgili yazılı açıklamada yapıldı. Açıklamada, "Kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleyen şiddet eğilimli gruplara müdahale ediyoruz" denildi.

İstanbul Valiliği'nden Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi: "Taksim- Gezi Parkı’nda sürdürülen toplanmalar devam etmekle beraber; Taksim’e, özellikle Beşiktaş bölgesinden çıkışları sağlayan yollar üzerinde bazı grupların şiddeti sürdüren eylemleri görülmektedir.

Taksim -Gezi Parkı çevresindeki toplantılara polis tarafından kesinlikle herhangi bir müdahale yapılmamakta olup bu duruş genel yaklaşımımızı ve duyarlılığımızı göstermektedir.

Ancak, Taksim’e çıkan yollar üzerinde “Taksim’deki gruplardan farklı olarak" şiddet gösterisi yapan eylemciler, önemli kamu hizmetlerinin de aksamasına sebebiyet vermektedir. Özellikle sağlık, ambulans, itfaiye gibi ivedi ulaşım gerektiren hizmetler engellenmektedir. Bu nedenle bu tür şiddet gösterilerini yürütenlere yönelik müdahalelerimiz, polisin Taksim’de toplananlara yapılan müdahaleleri gibi yanlış değerlendirmeleri de beraberinde getirmektedir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleyen ve Taksim’deki gruplardan tamamen ayrışan şiddet eğilimli gruplara yönelik zaman zaman yapılan müdahalelerin bu nedenle gerekliliğini değerli kamuoyumuzun bilgilerine saygıyla arz ederiz"