T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul Valiliği: Şiddet eğilimli gruplara müdahale ediyoruz

İstanbul Valiliği, yaptığı yazılı açıklamayla polisin göstericilere müdahalesini cevapladı

04 Haziran 2013 18:26

İstanbul Valiliği, İstanbul Gezi Parkı direnişinde gösteriye katılanlarla polis tarafından yapılan müdahale ile ilgili  yazılı açıklamada yapıldı. Açıklamada, "Kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleyen şiddet eğilimli gruplara müdahale ediyoruz" denildi.

İstanbul Valiliği'nden Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi: "Taksim- Gezi Parkı’nda sürdürülen toplanmalar devam etmekle beraber; Taksim’e, özellikle Beşiktaş bölgesinden çıkışları sağlayan yollar üzerinde bazı grupların şiddeti sürdüren eylemleri görülmektedir.

Taksim -Gezi Parkı çevresindeki toplantılara polis tarafından kesinlikle herhangi bir müdahale yapılmamakta olup bu duruş genel yaklaşımımızı ve duyarlılığımızı göstermektedir.

Ancak, Taksim’e çıkan yollar üzerinde “Taksim’deki gruplardan farklı olarak" şiddet gösterisi yapan eylemciler, önemli kamu hizmetlerinin de aksamasına sebebiyet vermektedir. Özellikle sağlık, ambulans, itfaiye gibi ivedi ulaşım gerektiren hizmetler engellenmektedir. Bu nedenle bu tür şiddet gösterilerini yürütenlere yönelik müdahalelerimiz, polisin Taksim’de toplananlara yapılan müdahaleleri gibi yanlış değerlendirmeleri de beraberinde getirmektedir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleyen ve Taksim’deki gruplardan tamamen ayrışan şiddet eğilimli gruplara yönelik zaman zaman yapılan müdahalelerin bu nedenle gerekliliğini değerli kamuoyumuzun bilgilerine saygıyla arz ederiz"

 

ETİKETLER

gezi parkıeylempolisaçıklamataksim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24