İstanbul Valiliği'nin Arapça duyurusuna İyi Partili Aksoy'dan tepki: Bu tweet derhal kaldırılmalı

Suriyelilerin de yaşadığı İstanbul'da Valilik sokağa çıkma yasağı ile ilgili duyuruyu Arapça olarak da yapınca İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İlay Aksoy 'dan tepki geldi.

İstanbul Valiliği'nin 11 Nisan'da resmi Twitter hesabından 2 günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin bilgilerin yer aldığı Arapça duyurusuna tepki gösteren İlay Aksoy "Türkiye’nin resmî dili Türkçedir. Türkiye’de yaşayan ya tercüme ister ya da öğrenir bu kadar basit! Bu tweet derhal kaldırılmalı! dedi.

Türkiye genelinde yaklaşık 3.5 milyon Suriyelinin yaklaşık 500 bini İstanbul'da yaşıyor. Uzmanlar Koronavirüs önlemleriyle ilgili kamusal bilginin yayılmasında çok dilli duyuruların önemli olduğuna vurgu yapıyor.