İstanbul Valiliği'nden şiddetli yağış uyarısı: Sarı alarm verildi

İstanbul Valiliği, öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla ilgili olarak açıklama yaptı. Meteoroloji'nin sarı alarm uyarısı verdiği kaydedilerek, "Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dendi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şehir genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği hatırlatıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre bugün 12:20-16:00 saatleri arasında İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.
Yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Açıklamada, Meteoroloji'nin sarı alarm uyarısı verdiği de belirtilerek "Sarı alarmda hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" denildi.