İstanbul Valiliği'nden şehitlik açıklaması

İstanbul Valilği, şehitliklerde bakım ve onarım çalışmaları yapıldığını açıkladı. Vali Ali Yerlikaya, "Şehitlerimize olan vefa borcumuzu hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Şehitlerimize nasıl büyük bir minnet ve şükran duyuyorsak; şehitliklerimize de aynı saygıyı, özeni gösteriyoruz" açıklamasında bulundu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehit mezarlarında yapılan bakım ve onarım çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehitlerimize olan vefa borcumuzu hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Şehitlerimize nasıl büyük bir minnet ve şükran duyuyorsak; şehitliklerimize de aynı saygıyı, özeni gösteriyoruz. Bu amaçla 2021 yılı boyunca, İstanbul'umuzdaki şehitliklerimizin kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarını yaptık. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları âli olsun" ifadelerini kullandı.