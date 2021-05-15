İstanbul Valiliği’nden şampiyonluk kutlamalarına karşı önlem: İşte kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar

İstanbul Valiliği, Spor Toto Süper Lig'de oynanacak son hafta müsabakaları sonrasında muhtemel kutlamalara karşın aldığı bir dizi önlem doğrultusunda bazı yolların kapatılmasına karar verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde bugün Galatasaray-Yeni Malatyaspor takımları arasında oynanacak Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle saat 17.30’dan itibaren kapatılacak yollar ve alternatifi olan yollar aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

Kapatılacak yollar şöyle:

1- TEM Kuzey yan yoldan Cendere Caddesi’ne bağlantı yolu trafiğe kapatılacak.

2- Kâğıthane’den gelip Azerbaycan Caddesi’nden Metin Oktay Caddesi’ne bağlanıp, TEM Kuzeye bağlantı yolu Metin Oktay Caddesi iki yönlü olarak hem Kâğıthane’den TEM’e bağlantı yolu hem de TEM Kuzey yan yoldan Vadi İstanbul’a bağlantı yolu trafiğe kapatılacak.

3- Kemerburgaz’dan gelip, Azerbaycan Caddesi’nden Vadi İstanbul köprüsünden Metin Oktay Caddesi’ni takiben TEM Kuzeye bağlantı yolu trafiğe kapatılacak.

Alternatif yollar şöyle:

1- TEM Kuzey Yol Hasdal Bağlantı Yolu.

2- Büyükdere Caddesi Maslak Ayazağa Caddesi Ayazağa Cendere Caddesi Azerbaycan Caddesi.