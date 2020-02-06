T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da kar yağışı başladı: Valilik uyardı!

"Hafta sonu gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden buzlanma ve don olayı beklenmektedir"

06 Şubat 2020 16:44

İstanbul’un yüksek kesimler başta olmak üzere bazı noktalarda kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Üsküdar’da Çamlıca Tepesi'nde de karın yağdığı görüldü.

"Don ve buzlanma olabilir"

İstanbul Valiliği, kent genelinde cuma günü akşam saatlerinden itibaren başlayarak cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışı beklendiğini bildirmişti. Yapılan açıklamada vatandaşlar don ve buzlanmaya karşı uyarıldı.

ETİKETLER

istanbul valiiğikardonma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24