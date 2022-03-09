İstanbul Valiliği'nden 'kar tedbirleri' açıklaması

İstanbul Valiliği, kentte beklenen kar için alınacak önlemlere ilişkin açıklama yaptı. Valilik, kilit noktalar olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi'nin kendi sorumluluklarında olduğunu hatırlattı.

Açıklamada, önlemler şöyle sıralandı:

"İstanbul'da kar ve buzla mücadele çalışmaları kapsamında; Karayolları 1. Bölge Müdürlüğümüzün sorumluluk alanında bulunan 473 kilometrelik yol ağında, 754 personel, 209 araç, 68 bin ton tuz ve 130 ton solüsyon, ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi sorumluluk alanındaki 148 kilometrelik yol ağında 117 araç, 215 personel, 11 bin ton tuz ve 370 ton solüsyon, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi 92 kilometrelik sorumluluk alanındaki 73 araç,170 personel 10 bin 70 ton tuz ve 300 ton solüsyon, İl Jandarma Komutanlığı'mızın sorumluluk alanındaki 3 bin 108 kilometrelik yol ağında; 87 nokta, 435 tim, 2 bin 554 personel, İl Emniyet Müdürlüğü'müzün sorumluluk alanındaki 23 bin 014 kilometre yol ağında, 240 noktada; 373 trafik, 1917 asayiş ekibi ile toplam 24.520 personel, sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'mız 13 yüzer, 1 uçar unsur, 106 personel, AFAD (Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü), 207 personel, 78 araç görev yapacaktır. Kızılay ise 37 noktada; 160'ı gönüllü toplam 317 personel ve 90 aracıyla vatandaşlarımıza ikram hizmetinde bulunacaktır" (DHA)

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