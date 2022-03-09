İmamoğlu'ndan kar yağışı öncesi AKOM'da açıklama: Kar küreme aracı ve tuzlama ekiplerimizle 465 noktada müdahale etmeye hazır olacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB sorumluluğundaki ana arterleri hatırlatarak "4 bin 23 kilometrelik ağda 2000 araç ve iş makinamız, 9500 personelimiz ve kar küreme aracı ve tuzlama ekipleriyle birlikte bu ağın içerisinde 465 noktada müdahale etmeye hazır olacağız." açıklamasını yaptı.

İmamoğlu, beklenen yoğun kar yağışı öncesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklama yaparak, "Bu akşam itibarıyla M1, M2, M3, M4, M5, M6, M9, F1 Füniküler, T1, T4 ve T5 tramvay hatlarında seferlerini gece 02.00'a kadar sürdürecek." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, vatandaşları kendi araçlarıyla yola çıkmamaları yönünde uyardı.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Metrobüs sabaha kadar, raylı sistemler 02.00'a kadar açık"

"Bu kar yağışı Sibirya kökenli bir hava dalgası. Metrobüsün sabaha kadar, raylı sistemlerin gece 02.00'a kadar, vapurların ise yine gece 00.00'a kadar çalışacağını ifade edelim. Deniz taksi de yine 24 saat hizmet verecek. İETT ve şehir hatları da yoğunluğa göre ek seferlerle süreci destekleyecek.

İspark'ın 70 bine aşkın araç kapasitesi ve 24 saat hizmet etme kararıyla beraber 'aracımı bırakayım, toplu taşıma kullanayım' diyen vatandaşlarımız için de bu hizmetin bu şekilde süreceğini hafta sonu boyunca ifade edeyim."

"220 bin ton tuz ve 1290 ton solüsyon müdahaleye hazır halde bulunuyor"

"Şu anda 220 bin ton tuz ve 1290 ton solüsyon yani 64 tank solüsyonumuz müdahaleye hazır halde bulunuyor.

"Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren daha etkili olması bekleniyor"

"Soğuk hava kuzeyden esecek olan poyrazla birlikte etkisi altına alacak İstanbul'u. 10 Mart Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren de daha etkili olacağı bekleniyor. 15 Mart Salı gününe kadar sürmesi bekleniyor. Kar kalınlığı noktasında da Ocak ayındaki değerlere ulaşılması muhtemel görünüyor.

Bu özellikle kuzey bölgemizde Arnavutköy olsun, Çatalca olsun ve yine Avrupa yakasındaki kuzey hattındaki ilçelerde 50-60 santimetreyi aşan, şehir içine dönük bölgelerde de 20 santim seviyelerinde kar beklendiği öngörülüyor.

Kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde de ağırlıklı olmak üzere bu yoğun kar yağışıyla birlikte poyraz fırtınasından dolayı don ve buzlanma tehlikesi bizimle bir arada olacak. Hepimizin bu konuda tedbirli olması gerekiyor.

Az önce de söylediğim gibi, 4023 kilometrelik ağda 2000 araç ve iş makinamız, 9500 personelimiz ve kar küreme ve tuzlama ekipleriyle birlikte bu ağın içerisinde 465 noktada müdahale etmeye hazır olacağız. Öncelikle İstanbul'da yol ağıyla ilgili sorumluluklarımızı daha net haritadan da gösterebilirim. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait alanı kırmızı renkte görüyoruz. ICA ve KMO'ya ait alanı yeşille görüyoruz. Yine koyu mavi renkte de İBB'nin yol ağını görebilirsiniz.

"39 ilçe belediyesi de ana arterler dışında yerleri temizleyecek"

Tabi ara yolların da 39 ilçe belediyemiz tarafından, ana arterler dışındaki yerlerin de ilçe belediyelerimiz tarafından temizleme ve bir takım işlemlerin yapılacağını duyuralım.

İstanbul'da gösterdiğim noktalarda 465 güzergahımız olacak. Kar küreme araçlarımız bu güzergahlarda temizleme işlemlerini yürütecekler.

Özellikle stokta yeterli tuzumuz olduğunu, ihtiyaç halinde solüsyon kullanacağımızı ifade edelim. Ayrıca bu tuz depolarımızdan ihtiyaç duyan ilçe belediyelerimiz karşılayabileceklerini zaten bilmekte. Kritik noktalara tuz bırakıyoruz tuz bırakıyoruz. Özellikle hastane, hal, otogar gibi kamu kurumlarına, üst geçit, otobüs durağı ve meydanlardaki kar birikintilerine ve buzlanmalara bu depolardan kritik noktalara bırakılan tuzlarla müdahale edilmiş olacak.

60 noktada kurulan buzlanma erken uyarı sistemi vasıtasıyla da bir ihbar oluştuğunda ekiplerimiz çalışmalarını yürütecek ve bu ekiplerimizin takip ve yönlendirmeleri de 7/24 araç takip sistemi üzerinden sağlanacak.

Mobil büfelerimiz hizmet vermeye devam edecek. Trafik sıkışmak noktalarına göre aktarılacak mobil büfelerimiz, özellikle hastanelerin acil servisleri, iskeleler, yine yollarda bekleyen bazı sürücülerimize 40 mobil büfemiz sıcak içecek, çorba, su servisi yapacak.

Tabi bu sadece bizim yapacağımız bir hizmet olmadığını da biliyoruz. Hem 39 ilçe belediyemiz, hem valilik tarafından gönderilen ki özellikle otoyol kısmında TEM ve 3. köprü yeni havalimanı yolu diye tarif ettiğimiz bölümde hizmet götürecek olan Kızılay da böyle bir hizmeti devam ettirecek.

4 mobil tuvaletimiz yine çok hassas noktalarda hizmet verecek. Özellikle Mahmutbey ve Hadımköy bu konuda önemli 2 nokta.

İBB sorumluluğunda ana arter ki az önce haritayı gösterdim, çekici, kurtarıcı araçlar hazır bekletilecek. Trafik kazalarında yolda kalmalara hızlıca müdahale edeceğiz.

Muhtarlarımız bizim için köylerimizde çok değerli olacak. Muhtarlarımızın kontrolüne sunduğumuz kar küreme aparatlı traktörler hizmetlerini sürdürecek. Köy yolları bu sayede açık tutulacak."

"İETT otobüslerimiz servislerini aksamadan sürdürecek"

"İETT otobüslerimiz servislerini aksamadan sürdürecek. Toplam 5300 araçla günlük 54 bin sefer yapılması planlandı. Yoğun hatlarda da ek seferler konulacak.

Raylı sisteme paralel hatlar en yakın metro entegre istasyonuna yönlendirilecek ve otobüs sayesinde insanlarımızın metroya ulaşımı sağlanacak. Bu akşam itibariyle M1, M2, M3, M4, M5, M6, M9, F1 Füniküler, T1, T4 ve T5 tramvay hatlarında seferlerini gece 02.00'a kadar sürdürecek.

Metrobüs özellikle çok önemli bir hat haline geliyor. Geçen kar yağışında da başarılı bir şekilde sağladığımız gibi bu yağışta da 24 saat açık olacak.

Şehir hatlarımız yani vapurlarımız, Kadıköy-Karaköy, Beşiktaş-Üsküdar gibi seferler de çarşamba ve perşembe günü gece yarısına kadar hizmetlerini sürdürecek. Deniz taksi 24 saat hizmetine devam edecek.

İSKİ şehrimize kesintisiz 24 saat hizmet verecek. Kurumumuz bu hizmetine sorunsuz devam edecek. Özellikle 153 çözüm merkezimiz, her hususta vatandaşlarımıza cevap vermeye hazır durumda. 600 yol arkadaşım 153'te vatandaşlarımıza bizim adımıza yardımları yapmak konusunda en düzgün bilgilerle hizmet vermeye devam edecek.

Bu süreçte özellikle evsiz vatandaşlarımız misafir ediliyor. Şu an itibariyle 538 evsiz vatandaşımızı merkezlerimizde konuk ediyoruz. Tabi ihbar geldiğinde yine müdahalemizle vatandaşlarımızı yine konun ederiz. Kapasitemiz var ama yetmediği noktada otellerden destek alarak vatandaşlarımızı konuk ediyoruz.

Sokak hayvanları da yine en büyük vicdani sorumluluklardan bir tanesi. Veteriner hizmetlerimiz kış şartlarındaki tedavilerine yönelik, beslenmelerine yönelik aktivitelerini artıracak. Günlük 2 ton besleyici kuru mamayı belli hayvanların yoğunlaşmış noktalarına dağıtacaklar.

İGDAŞ, 24 saat kesintisiz doğalgaz sağlama yönünde bütün tedbirlerini almış bir kurum.

Halk Ekmek açıklaması

İstanbul Halk Ekmek de 7/24 üretmeye devam edecek. Hamidiye kurumumuz stoklarınız artırdı ve su ihtiyacı konusunda hizmetlerini ulaştıracak.

Beltur hastane kafelerinde hizmet vermeye devam edecek.

Sayın Valimizle dün yaptığımız toplantıda ilgili, yetkili olan bütün kurum ve kuruluşların kendi yetki alanlarındaki sorumluluklarını yerine getirecekleri gibi dayanışma gerektiği anlarda hep birlikte kararlı bir mücadeleyi yerine getireceğiz."