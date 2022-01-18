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Hrant Dink anması için bazı yollar trafiğe kapatılacak

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 15. yıl dönümü olan 19 Ocak'ta Şişli'de, vurulduğu yerde anılacak

18 Ocak 2022 22:33

İstanbul Valiliği'nden 15 yıl önce katledilen gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü sebebiyle alınan tedbirler kapsamında kapatılacak yollarla ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği, gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü sebebiyle alınan tedbirler kapsamında yarın bazı yolların saat 11.00’den itibaren trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada kullanılacak alternatif güzergahlar da belirtildi.

Trafiğe kapatılacak yollar:
-Halaskargazi Caddesi
- Tavukçu Feti Sokak
- Saksı Sokak (Ergenekon Cadde Girişi)
- Pangaltı 2236 Nolu ışıklar
- Özgür Sokak Şişli İstikameti
- Zafer Sokak Şişli İstikameti


Alternatif Güzergahlar:
- Taksimden gelen akım Valikonağı Caddesi’ne yönlendirilecektir.
- Şişli’ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine yönlendirilecektir.
- Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecektir.

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