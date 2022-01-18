HDP'li Paylan: Hrant Dink cinayetinin üzeri örtülüyor

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 15 yıl önce öldürülen gazeteci Hrant Dink için yaptığı konuşmada, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sedat Peker’e Erhan Tuncel’i kim emanet eder?' dedi, üzerinden 8 ay geçti, bildiklerini savcılığa anlatmadı" dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan öldürülen Agos Gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink cinayetinin üstünün örtüldüğünü söyledi. Paylan, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sedat Peker’e Erhan Tuncel’i kim emanet eder?' dedi, üzerinden 8 ay geçti, bildiklerini savcılığa anlatmadı. Bu cinayetin üzeri örtülüyor. Bu cinayetin üzerindeki sis perdesinin kalkması için siyasi bir irade gerekir” diye konuştu.

15 yıl önce genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin önünde ensesinden vurularak öldürülen gazeteci Hrant Dink için bir konuşma yapan Paylan, “15 yıldır bir arada yaşamayı savunan Hrant Dink’siz yaşamaya maalesef mahkûm edildik” ifadelerini kullandı.

Dink’in cinayete kadar ırkçı saldırılara maruz kaldığını söyleyen Paylan, şöyle konuştu:

“O günlerde, devletin içindeki karanlık Hrant Dink’i susturmaya karar vermişti ve Hrant Dink, 19 Ocak 2007 günü organize bir cinayetle, devletin bütün varlığıyla içinde bulunduğu bir cinayetle katledildi. Yüz binlerce insan, yüz binlerce Türkiyeli, Hrant Dink için, adalet için cenazesinde yürüdü ve Türkiye’de hiç kimseye nasip olmamış bir şekilde bugüne kadar Hrant Dink’le ilgili adalet talebi en yüksek şekilde dillendirildi.”

Paylan, “Önce cinayet için Ergenekoncu denilenler yargılanmaya çalışıldı; bir gösteriydi yalnızca. Daha sonra siyasi dengeler değişince cemaatçi denilenler önümüze konuldu; ama hiçbir zaman bu devletin içindeki karanlıkla yüzleşilmedi. 'Hrant Dink’i öldür' diyenler yargılanmadı” ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözlerine atıf yapan Paylan, “Yalnızca sekiz ay önce Süleyman Soylu, Hrant Dink cinayetinin baş sorumlularından 'Erhan Tuncel’i Sedat Peker’le kim ortak yapar' diyebildi; İçişleri Bakanı bu kişi. Üzerinden sekiz ay geçti, hiçbir savcı harekete geçmedi ve Süleyman Soylu bununla ilgili bildiklerini gidip yargıya anlatmadı. Bu bile Hrant Dink cinayetinin Ankara’nın karanlık dehlizlerinde, hala o karanlıkta tutulma iradesinin korunduğunu gösteriyor” dedi.