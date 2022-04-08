İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a "seçim iptali" davası

Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal olabilir. İstanbul Valiliği, Galatasaray Spor Kulübü'ne dava açtı.

İstanbul Valiliği, 26 Mart 2022'de gerçekleştirilen mali genel kurulunda usulsüzlük tespit etti. Valilik, dernek ve ilgili kişilerin ileride uğrayacağı zararların önüne geçmek için konuyu asliye hukuk mahkemesine taşıdı.

Burak Elmas yönetiminin idari yönden ibra edilmediği mali genel kurulda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

İstanbul Valiliği bu süreci, dernek ve ilgili kişilerin zararlarının önüne geçilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşıdı.

Galatasaray Başkanı Elmas, camianın önde gelen hukukçuları ve başkan adaylarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak.

Galatasaray'da başkanlık seçiminin 30 Nisan'da yapılması planlanıyor. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk aday olmuştu.

Galatasaray'dan 3 talep

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, sarı-kırmızılı kulüpten 3 talep var:

1-Olağan Genel Kurul iptali

2-Olağan Genel Kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali

3-Kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali