İstanbul Valiliği Cihan Ekşioğlu'na koruma verildiğini doğruladı

İstanbul Valiliği, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'na koruma ekibi verildiği iddialarına ilişkin olarak açıklama yaptı. Valilik, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Ekşioğlu'na yakın koruma verildiğini doğrularken, açıklamada personel sayısının bir olduğu belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu haberlerde geçen ekiple koruma ve ve kendine koruma aracı tahsis edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında C.E. isimli şahsa ekip koruması verildiği yönündeki iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı duyulmuştur. Arşiv kayıtlarının incelenmesi neticesinde; C.E. isimli şahsın 07.11.2016 tarihinde koruma talebiyle Valiliğimize müracaatta bulunduğu, 14.12.2016 tarihinde (1) personel ile yakın koruma verildiği, 14.02.2017 tarihli İl Koruma Komisyonunda koruma kararının devamının uygun görüldüğü tespit edilmiştir. 22.02.2018 tarihinde alınan İl Koruma Komisyonu kararı ile yakın koruma tedbirinin kaldırıldığı, şahsın tedbir kararının kaldırılmasına yönelik 26.03.2018 tarihli itirazı üzerine yakın koruma tedbirine bir süre daha devam edilmiş, ancak bahse konu tedbir 31.01.2019 tarihinde İl Koruma Komisyonunda alınan karar gereği kaldırılmıştır. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; söz konusu haberlerde geçen ekiple koruma ve ve kendine koruma aracı tahsis edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

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Ne olmuştu?

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Twitter üzerinden "Bugünkü misafirimiz Cihan Ekşioğlu" diyerek birçok yeni iddiada bulundu. Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'na koruma ekibi verdiğini ve 'FETÖ' borsasını kuranlardan birinin Ekşioğlu olduğunu iddia etti.