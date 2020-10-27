İstanbul Valiliği'nden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt

İstanbul Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya yönelik sözleri hakkında açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun pandemi toplantısına davet edilmemesine tepki göstermiş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya seslenerek, "Hatırlatmak isterim sen arabanda Türk bayrağı kullanan bir kişisin. Sen hem hükûmetin hem devletin temsilcisisin. Sen bu bayrağı kullanıyorsan bayrağın gereğini yerine getirmek durumundasın" demişti.

Kılıçdaroğlu devamında da, "Gerekçe uyduracak bir duruma düştüysen kusura bakma sen vali değilsin. İki yüzlülükle valilik yapılmaz. Vali sağlam, onurlu durur. Koltuk için onurunu satan vali olmaz" sözlerini kullanmıştı.

İstanbul Valiliği: Doğru bilgi sahibi olmadan değerlendirme yapılmamalıdır