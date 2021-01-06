İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi protestolarına karşı önlem: Toplantı, gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak Melih Bulu’nun atanmasının ardından bugün de devam edecek eylemlere karşın Koronavirüs salgınını gerekçe göstererek Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde toplantı, yürüyüş ve gösterileri yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir" denirken, "Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz; konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır. Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır" uyarısında bulunuldu.

Valiliğin açıklaması şöyle:

Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapılmaktadır. Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin, Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır.

Değerli Hemşehrilerim, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz; konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır.

Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır. Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz; her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir.

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