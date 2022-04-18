İstanbul Valiliği, İmamoğlu’nun MOBESE görüntüleri hakkında soruşturma izni vermedi

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İngiliz Büyükelçi ile yemek yediği restorana giriş-çıkış görüntülerinin MOBESE kamerasından alınmadığına hükmederek İl Emniyet Müdürlüğü’nde MOBESE’den sorumlu ilgililer hakkında soruşturma izni vermedi.

Soruşturma kapsamında görevliler hakkında ileri sürülen iddialarla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı polis başmüfettişlerince inceleme sonucunda 14 Mart 2022 tarihinde ön inceleme raporu düzenledi. Raporu inceleyen İstanbul Valiliği, görüntülerin KGYS kamerasından

15 Mart 2022 tarihli ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzasını taşıyan yazıda, görüntülerin KGYS kamerasından alınmadığı, alındığı var sayılsa dahi kamusal alanda trafikte seyreden araç görüntülerinden ibaret olup belirlenebilir kişi ve araç plakası bulunmadığı için kişisel verilerin elde edilmesi ve özel hayatın gizliliğini ihlal ve kabiliyetine sahip olmadığı belirtildi. Dolayısıyla görevi kötüye kullanma suçunun oluşmadığı kaydedildi.

"Başka kameralardan alınması mümkün"

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre, yazıda, İstanbul'da KGYS dışında belediyeler, resmi veya özel diğer kurum ve kuruluşlar, işyerleri, konutlar, araç kameraları, şahıslarca kullanılabilen video kamera, cep telefonu gibi cihazlar düşünüldüğünde söz konusu görüntülerin KGYS dışında başka teknolojik imkanlar kullanılarak alınabilmesinin mümkün olduğu ifade edildi. Görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan muhabir ve gazete yazarının haber kaynaklarının emniyet personeli olmadığını, kamu görevlisi olmadığını beyan ettikleri aktarıldı.

Şikâyete konu görüntülerin KGYS kamerasından alındığına ilişkin şikayetçinin iddiası dışında beyan, bilgi, belge bulunmadığından iddianın ispatlanmadığı, görevi kötüye kullanma suçunun oluşmadığı ve haklarında ön inceleme yapılmasını gerektirecek kamu personelinin bulunmadığı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde MOBESE'den sorumlu veya erişimi bulunan ilgililer hakkında soruşturma izni verilmemesine, kararın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve ilgililere tebliğine karar verildi.

İmamoğlu itiraz etti

İmamoğlu'nun avukatları karara itiraz etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne sunulmak üzere İstanbul Valiliği'ne gönderilen itiraz başvurusunda eksik inceleme neticesinde verilen ve açıkça hukuka aykırı olan kararın kaldırılması talep edildi. İtirazda, "Olay yerinde ve o açıyı gören İBB'ye, Sarıyer Belediyesi'ne, işyerlerine ait başka bir kamera bulunmamaktadır. Soruşturma konusu görüntülerin alınabileceği bir başka kamera bulunmamaktadır. Görüntülerde görünen kablo, KGYS kamerasının önünden geçen kablodur ve bu da görüntülerin KGYS kamerasından alındığını doğrulamaktadır" denildi.

Ne olmuştu?

İmamoğlu'nun avukatları, yoğun kar yağışının yaşandığı 24 Ocak 2022 günü İngiliz Büyükelçi ile yemek yediği restorana giriş ve çıkışını gösteren MOBESE görüntüleriyle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

İmamoğlu'nun katıldığı yemekte mekanın bulunduğu sokağa araçların giriş ve çıkış anlarının Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinin açık sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldığı, MOBESE görüntülerinin görev gereklerine aykırı olarak ve görevin kötüye kullanılması suretiyle hukuka aykırı olarak kaydedildiği, başkalarına verildiği belirtilmişti.

MOBESE'den sorumlu kişiler veya erimişi bulunan kişiler ile görüntüleri paylaşanlardan şikayetçi olunmuştu.