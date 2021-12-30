İstanbul Valiliği duyurdu: İşte yılbaşı akşamı kapalı olacak yollar

İstanbul Valiliği, yılbaşı akşamında (31 Aralık) kapalı olacak yolları ve alternatif güzergâhları duyurdu.

Valiliğin açıklaması şöyle:

İlimiz genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında;

- Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Kadıköy ilçelerimize 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00’e kadar; kamyon, Tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişi yasaklanacaktır.

- Şişli ilçesinde 30 Aralık 2021 Perşembe günü 19.00-21.00 saatleri arası ve 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 01.00'e kadar,

- Kadıköy ilçesinde ise 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 06.00'ya kadar,

- Beyoğlu ilçesinde 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00’e kadar araç trafiğine geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatifleri aşağıya çıkarılmıştır.

Şişli

Kapanacak Yollar

 Mim Kemal Öke Caddesi

 Abdi İpekçi Caddesi

 Bostan Sokak

 Atiye Sokak

 Altın Sokak

 Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak

 Bronz Sokak

Alternatif Yollar

 Teşvikiye Caddesi

 Bayıldım Caddesi

 Valikonağı Caddesi

 Rumeli Caddesi

 Halaskargazi Caddesi

 Cumhuriyet Caddesi

Kadıköy

Kapanacak Yollar

-Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi;

 Söğütlüçeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı Kesişimi

 General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak Kesişimi

 General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi Kesişimi

-Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi;

 General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak Kesişimi

 General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak Kesişimi

 General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak Kesişimi

 General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak Kesişimi

 General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak Kesişimi

 Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak Kesişimi

 Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak Kesişimi

 Badem Altı Sokak - Dalga Sokak Kesişimi

 Badem Altı Sokak - Moda Caddesi Kesişimi

 Badem Altı Sokak - Fırıldak Sokak Kesişimi

 Badem Altı Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi

 Badem Altı Sokak - Cemal Süreya Sokak Kesişimi

 Mühürdar Caddesi - Damga Sokak Kesişimi

 Mühürdar Caddesi - Albay Faik Sözener Caddesi Kesişimi

 Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak Kesişimi

 Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi Kesişimi

-Kadıköy İlçesi Caddebostan Mahallesi;

 Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergâha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri.

Alternatif Yollar

 General Asım Gündüz Caddesi

 Dr. Esat Işık Caddesi

 Rıhtım Caddesi

 Söğütlüçeşme Caddesi

 Çetin Emeç Bulvarı

 Abdulkadir Noyan Sokak

Beyoğlu

Kapanacak Yollar

 İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacaktır.

 Sıraselviler Caddesi’nden İstiklal Caddesi’ne bağlanan yollar kapatılacaktır.

 Asmalı Mescit Caddesi kapatılacaktır.

 Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacaktır.

 Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti kapatılacaktır.

 Ömer Hayyam Caddesi Ömer Hayyam köprü altından hamalbaşı caddesi kesişiminden itibaren kapatılacak, gelen akım Unkapanı istikametine yönlendirilecektir.

Alternatif Yollar

Galata Köprüsü’nden gelen sürücüler; Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi’ni kullanarak Beşiktaş istikametine,

Unkapanı Köprüsü’nden gelen sürücüler; Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi’ne yönlendirilecektir.