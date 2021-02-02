İstanbul Valiliği: Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanlardan 98'i serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektörlüğe atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı eylemlerine karşı dün, yüzlerce polis Güney Kampüs'e girdi. İstanbul Valiliği'nden bugün yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınanlardan 98 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösterilerde dün gözaltına alınan şüphelilerden 98'i, İl Emniyet Müdürlüğünce ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir" denildi.
TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi, rektör Bulu'yu protesto eden onlarca öğrenci gözaltına alındı!