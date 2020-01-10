İstanbul Boğazı'nda trafik yeniden açılacak

Yoğun sis ve Kilyos’ta meydana gelen balıkçı teknesi kazasının ardından sabah saatlerinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı, 13.30’dan itibaren yeniden açılacak.
İstanbul Valiliği, "Bu sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü olarak "Transit Geçiş Trafiğine" kapatılmıştır" açıklamasında bulunmuştu.
İstanbul Valiliği İstanbul Liman Başkanlığı ve Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, İstanbul Boğazı'nın sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldığı duyurmuştu.
İstanbul Şehir Hatları'nın Twitter adresinden yapılan duyuruda, iptal edilen vapur seferlerinin bilgisi paylaşıldı.
- İSTİNYE-ÇUBUKLU ARABALI VAPUR SEFERLERİ
07:30 ANADOLUKAVAĞI-ÜSKÜDAR
07:30 BEYKOZ-ÜSKÜDAR
07:15 BEYKOZ-KABATAŞ
07:00 BEYKOZ-EMİNÖNÜ
Valilik yaptığı ikinci açıklamayla, yoğun sis ve Kilyos’ta meydana gelen balıkçı teknesi kazasının ardından sabah saatlerinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı, 13.30’dan itibaren yeniden açılacağını duyurdu.