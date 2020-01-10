İstanbul Boğazı'nda trafik yeniden açılacak

Yoğun sis ve Kilyos’ta meydana gelen balıkçı teknesi kazasının ardından sabah saatlerinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı, 13.30’dan itibaren yeniden açılacak.

İstanbul Valiliği, "Bu sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü olarak "Transit Geçiş Trafiğine" kapatılmıştır" açıklamasında bulunmuştu.