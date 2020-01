İstanbul Valiliği, AKUT binasının boşaltılmasını istedi!

Sözcü gazetesi yazarı ve Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki medya Bülent Ecevit’in 49 yıllığına AKUT’a verdiği Şişli’deki genel merkez binasının, İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla boşaltılması istenmesine tepki gösterdi. Mahruki, sosyal medya hesabından, “AKP'den AKUT'a yasa dışı karar; Ecevit'in 49 yıllığına verdiği 15 yıllık genel merkezimizin irtifak hakkını iptal etti, 15 günde çıkın diyor” şeklinde mesaj yazdı ve alınan kararın fotoğrafını paylaştı.

Nasuh Mahruki Twitter hesabından “Asil ve yüce Türk Milleti'nden yardım çağrımızdır” başlığıyla yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“AKP hükümeti, benim yandaş bir TV programında, yandaş konuk ve sunucuyla Ege'deki adalar meselesini tartışırken güya Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğim, tehdit ettiğim iddiasıyla devlet gücünü yasa dışı, hukuksuz ve etik olmayan yöntemlerle AKUT'a karşı kullanmaktadır...

"1 ay kadar önce Ankara'da hükümetin aldığı bir kararla, AKUT'un üstüne gitme ve beni AKUT'un başkanlığından uzaklaştırma konusunda harekete geçecekleri duyumlarını almıştık. Sözcü gazetesinde geçen hafta yazdığım yazıda bu konuya dikkat çekmiş ve AKUT'a yapılan yasa dışı uygulamaları kamuoyuyla paylaşmıştım...

"Bugün elimize ulaşan bir tebligatla öğrendik ki, Onursal üyemiz, dönemin Başbakan'ı Sn Bülent Ecevit tarafından AKUT'a 49 yıllığına irtifak hakkıyla verilen ve açılışını da bizzat Ecevit'in yaptığı 15 yıldır genel merkez olarak kullandığımız Esentepe'deki yerleşkemizin irtifak hakkı kararı iptal edilmiş ve 15 gün içinde çıkmamız gerekiyormuş. AKUT için çok önemli olan ve her şeyini yıllardır anbean takip ettiğimiz ve Defterdarlık yetkilileri tarafından hiçbir yasal eksiğimizin olmadığı ve her şeyin yolunda gittiği her zaman söylenen genel merkez binamızın bir anda alınan boşaltılması kararını şiddetle reddediyoruz ve Türk Milleti'ni, Türkiye'nin AKUT'una 20. yılında yapılan bu hukuksuzluğu, bu keyfiyeti durdurmak için dayanışmaya davet ediyoruz..."