İstanbul Valiliği: Adalet Mitingi'ne 175 bin kişi katıldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel miting alanında 1 milyon 600 bin kişinin olduğunu açıkladı. Gece saatlerinde ise İstanbul Valiliği'nden bir açıklama geldi. Valilik, "Miting alanında yüzölçümü dikkate alınarak yapılan inceleme ve ölçümleme sonucunda; katılımcı sayısının yaklaşık 175.000 olduğu sonucuna varılmıştır" açıklamasında bulundu.

Miting için çeşitli şehirlerden ve İstanbul'un ilçelerinden Maltepe Etkinlik Alanı'na gelen vatandaşlar, iki ayrı güvenlik noktasından alana alındı.

Vatandaşlar, giriş kapılarına yakın yerlerde kurulan stantlardan, üzerinde "adalet" yazısı bulunan tişört, bayrak, şapka ve Türk bayrağı aldı. Bu arada Dragos sahilde dün gece Kemal Kılıçdaroğlu ile geceleyen vatandaşlar da miting alanına geldi.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel miting alanında 1 milyon 600 bin kişinin olduğunu açıkladı.



Meydanda vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı, üzerinde "adalet" yazılı döviz ve bayraklar taşırken, "Hak, hukuk, adalet" şeklinde sloganlar atıldı. Sahneden müzik yayını yapıldı.

Valilik açıklam yaptı

İstanbul Valiliği, konuyla ilgili Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

09.07.2017 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesindeki miting alanında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen mitingin katılımcı sayısı ile ilgili çeşitli basın yayın organlarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynak gösterilerek bazı değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Miting alanında yüzölçümü dikkate alınarak yapılan inceleme ve ölçümleme sonucunda; katılımcı sayısının yaklaşık 175.000 olduğu sonucuna varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.