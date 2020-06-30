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İstanbul Valiliği'nden 'asker uğurlaması' uyarısı: Kuralları ihlal edenler yakalandı

30 Haziran 2020 12:24

Son günlerde Koronavirüs salgınına rağmen yapılan asker uğurlamalarında kuralları ihlal edenlerle ilgili İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada kural ihlali yapanların yakalandığını belirtti.

İstanbul Valiliği, Koronavirüs salgınına rağmen önü kesilemeyen asker uğurlamalarında kuralları ihlal eden, havaya ateş açan ve trafiği tehlikeye atanların yakalandıklarını ve haklarında işlem yapıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada," Arnavutköy, Bağcılar, Esenyurt, Maltepe ve Sarıyer İlçelerimizde yapılan asker uğurlamaları sırasında, sosyal mesafe kuralını ihlal eden, silahla havaya ateş açan ve trafik seyir ve güvenliğini tehlikeye düşüren şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır" denildi.

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