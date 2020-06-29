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Yasağa rağmen önüne geçilemiyor: Asker uğurlamasında tüneli kapattılar

29 Haziran 2020 22:48

İçişleri Bakanlığı tarafından “asker uğurlaması” yönünde tedbir alınması konusunda 81 il valiliğine talimat verilmesine rağmen İstanbul yine asker uğurlama etkinliğine sahne oldu. Konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup, Kâğıthane Tüneli'ni kapatarak asker adayını havaya fırlattı.

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