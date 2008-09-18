'İstanbul Üzerine Olasılıklar,Sezgiler, Kurgular' sergisi

Çizim, resim, fotoğraf ve duvar baskısı gibi değişik tekniklerle çalışan sanatçıların İstanbul imgelerinden oluşan sergi 31 Aralık 2008 tarihine kadar hafta içi her gün İstanbul 2010 AKB'nin yönetim merkezinin bulunduğu Beyoğlu Atlas Pasajı'nın 3. katında gezilebilecek.



Ahmet Elhan, Ali Taptık, Banu Birecikligil, Ceren Oykut, Emre Tandırlı, Hakan Gürsoytrak, Nalan Yırtmaç, Neriman Polat, Nuri Kuzucan, Osman Bozkurt ve Sıtkı Kösemen'in eserlerinden oluşan serginin küratörlüğünü Deniz Erbaş yaptı.



Deniz Erbaş, İstanbul'un, Doğu ile Batının karşılaştığı, çarpıştığı melez bir dev şehir olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "İstanbul yerli, yabancı sanatçı ve küratörler tarafından iki yüzyılı

aşkın bir süredir konu edilmektedir. Günümüzde ise sanatçıların temel meselesi İstanbul'un Doğu Batı ile bir köprü, kültürlerin, dillerin, dinlerin buluştuğu mozaik bir şehir olması vurgusunun ötesinde, İstanbul'un dokusunu, ritmini, enerjisini üreten geniş kitlelerle, şehri her gün yeni bir çehreye büründüren hızlı dönüşümlerle iletişime giren, kapsayıcı, eleştirel, içsel ve samimi bir görsel dil üretmektir."

