İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçan eski Nissan CEO'su: Hakim karşısına çıkmak istiyorum

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Yolsuzlukla suçlandığı ve ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan iki yıl önce gizlice ülkesi Lübnan'a kaçan ve o zamandan bu yana suçsuzluğunu ispatlamaya çalışan eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn, adını temize çıkarmak için hakim karşısına çıkmak istediğini belirtti.

Fransa'nın hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarmasının ardından BBC'ye konuşan Ghosn, "böyle bir hamle beklediğini" ancak "zamanlamanın kendisini şaşırttığını" belirtti.

Ghosn, Japonya'da kendisine yöneltilen suçlamalar ve Fransa'nın soruşturmasından doğacak yeni suçlamalar hakkında Lübnan'da yargılanmak istediğini söyledi ve suçsuz olduğunu kanıtlayabileceğine inandığını vurguladı.

Fransa'daki savcılar, Ghosn'ın Suhail Bahwan Automobiles aracılığıyla Renault'tan milyonlarca Euro hortumladığı iddialarını inceliyor.

Ghosn, BBC'ye yaptığı açıklamalar, "Nissan'dan veya Renault'tan bana fayda sağlayan tek bir Euro bile direkt ve endirekt şekilde cebime girmedi" dedi.

Eski Nissan CEO'su, bir kez daha kanun kaçağı olmadığını ve adil yargılanmayacağına inandığı için Japonya'dan kaçtığını söyledi.

Ghosn'un gözaltı ve kaçış süreci

Eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararı şirketine ödettiği gerekçesiyle "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık 2019'da özel uçakla İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.

Brezilya doğumlu 67 yaşındaki Ghosn, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatının (Interpol) arananlar listesinde yer alıyor