İstanbul Üsküdar'da sahilde çekirdek yemek yasaklandı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar sahil hattı boyunca çekirdek yemenin yasaklandığını duyurdu.

Yasak kararına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yapan Türkmen, “Bizim için zor ama zorunlu bir karar oldu bu; Harem’den Küçüksu’ya kadar, Üsküdar Sahil Hattı’nda çekirdek yemek artık yasak. Bu konuda sizlerden anlayış ve işbirliği bekliyoruz.

Arzu etmeyiz ama yazılacak cezalar, engelli hizmetleri için oluşturduğumuz bir fona aktarılacak” dedi.

Daha önce başka belediyeler de, çekirdek kabuklarını yere atanlara para cezası uygulaması başlatmıştı.