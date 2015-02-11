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İstanbul Üniversitesi'nin yeni rektörü Mahmut Ak

İstanbul Üniversitesi'nde Yunus Söylet'ten boşalan rektörlük koltuğuna Prof. Dr. Mahmut Ak atandı

11 Şubat 2015 22:54

AKP'den milletvekili aday adayı olmak için İstanbul Üniversitesi rektörlüğünden istifa eden Yunus Söylet'in yerine Mahmut Ak atandı.

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Prof. Dr. Yunus Söylet'in, milletvekilliği aday adayı olmak için rektörlükten istifa etmesinin ardından bu göreve vekaleten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Ak'ın atandığı bildirildi.

 

Mahmut Ak kimdir?

 

1965 tarihinde Tokat’ta doğdu. İlköğrenimini Büyükbağlar Köyü İlkokulu’nda (1976); orta ve lise öğrenimini de Tokat İmam-Hatip Lisesi’nde (1983) yaptıktan sonra, girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu.

Aynı yıl bu Fakültenin Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu ve Yüksek Lisansa başladı. “Aşık Mehmed ve Menazırü’l-avalim’i” konulu tezini 1990’da tamamladı. Aynı yıl Doktora programına girdi ve “Menazırü’l-avalim (Tahil-Metin)” konulu tezini 9 Nisan 1997 tarihinde savunarak Doktor unvanını aldı.

 

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