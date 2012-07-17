İstanbul Üniversitesi'nin güneş arabası SOCRAT dördüncü defa şampiyon

İstanbul Üniversitesi’nin güneş arabası SOCRAT, TÜBİTAK Formula G-Güneş Arabaları Yarışı’nı 2009, 2010 ve 2011 yıllarında olduğu gibi bu yıl da birincilikle bitirdi. İstanbul Üniversitesi’nin hidrojen enerjili arabası “HİDROİST” ise en iyi tasarım ödülünü aldı.

İstanbul Üniversitesi’nin hidrojen enerjili arabası “HİDROİST” ise en iyi tasarım ödülünü aldı.

Elektronik Haber Ajansı (e-ha) muhabirinin edindiği bilgiye göre, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2012 Alternatif Enerjili Formula Araç Yarışları, İzmit Körfez Yarış Pisti’nde yapıldı. Yarışmanın Formula G-Güneş Arabaları kategorisinde İstanbul Üniversitesi’nin güneş aracı SOCRAT(Solar Car Racing Team) rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. 2009, 2010 ve 2011 yıllarının da şampiyonu olan SOCRAT, böylece dördüncü kez Türkiye şampiyonluğunu elde etmiş oldu. 40 üniversiteden 65 takımın katıldığı yarışta ikinciliği Anadolu Üniversitesi’nin ”Sunanatolia” adlı aracı, üçüncülüğü İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ”Ariba-5” adlı aracı elde etti. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Kocaeli Valisi Ercan Topaca ve TÜBİTAK Başkanı Yücel Altunbaşak tarafından verildi.

İÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İlhan Kocaarslanın proje yürütücülüğü ve Yrd. Doç. Dr. Erkan Atmacanın proje danışmanlığında yarışlara hazırlanan SOCRAT ekibi şu isimlerden oluşuyor: Arş. Gör. Koray Gürkan, Murat ALTUĞ, Sertel TANTA, Gökhan ERDOĞAN, Serdar ZURNACI, Ertunç KIRGÜL, Orçun KARADENİZ, Esat ERTÜRK, Tuba GÜVEN, Emre BALKI, Halil YAKAR, Aydın ALÇI, Büşra ALPDOĞAN, Metin Ayberk FİKİRLİ, Gamze AKPOLAT, Yalvaç AKGÜN, Emre Mutlu ÇELİK.

İÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin projesi olan ve İÜ BAP( Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi) tarafından desteklenen SOCRAT, 16 Ekim 2011’de Avusturalya’da yapılan Dünya Şampiyonası Veolia World Solar Challenge’ı da sekizincilikle tamamlamıştı.

'Hidroist' adlı araç yarışmayı yedinci olarak tamamladı

İstanbul Üniversitesi bu yıl ilk kez Hidrojen Enerjili Arabalar kategorisinde de yarıştı. İstanbul Üniversitesi’nin “Hidroist” adlı aracı yarışmayı yedinci olarak tamamladı. Hidroist ayrıca en iyi tasarım ödülünü de aldı. SOCRAT gibi öğrenci projesi olan ve İÜ BAP(Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi) tarafından desteklenen Hidroist’in proje danışmanlığını da yine Yrd. Doç. Dr. Erkan Atmaca yapıyor.

Alternatif Enerjili Formula Araç Yarışları, TÜBİTAK tarafından alternatif enerji kaynakları konusunda toplumsal duyarlılığı arttırmak ve üniversite öğrencilerinin fikirlerini üretime geçirebilmelerine imkan sağlamak amacıyla 2005 yılından bu yana yapılıyor.