İstanbul Üniversitesi'ne maskeli saldırıda 1 öğrenci yaralandı

T24-



Alınan bilgiye göre, ellerinde bıçak ve satır bulunan yüzleri maskeli gruptakiler, "tekbir" getirerek İletişim Fakültesinin bahçesine girdi.



Gruptakiler, bahçede yanındaki arkadaşlarıyla oturan Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi F.Ş’ye (22) saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan F.Ş, arkadaşları tarafından İÜ Mediko Sosyal Merkezine götürüldü.



Buradaki ilk müdahalenin ardından İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan F.Ş’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Bu arada, olayın ardından bir grup öğrenci fakülte bahçesine gelerek slogan attı. Daha sonra okula girerek kantinin bulunduğu bodrum kata yönelen gruptakiler ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Grup, olay yerine gelen polis ekiplerince uzaklaştırıldı.



Polisin, maskeli kişileri yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.