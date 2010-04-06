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Yaşam

İstanbul Üniversitesi'ne maskeli saldırıda 1 öğrenci yaralandı

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinin bahçesine giren maskeli grubun içinden bir kişi bahçede oturan bir öğrenciyi bıçakladı.

06 Nisan 2010 03:00

T24- İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesinin bahçesine gelen maskeli gruptan bir kişi, bahçede oturan bir öğrenciyi bıçakla yaraladı.


Alınan bilgiye göre, ellerinde bıçak ve satır bulunan yüzleri maskeli gruptakiler, "tekbir" getirerek İletişim Fakültesinin bahçesine girdi.


Gruptakiler, bahçede yanındaki arkadaşlarıyla oturan Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi F.Ş’ye (22) saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan F.Ş, arkadaşları tarafından İÜ Mediko Sosyal Merkezine götürüldü.


Buradaki ilk müdahalenin ardından İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan F.Ş’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Bu arada, olayın ardından bir grup öğrenci fakülte bahçesine gelerek slogan attı. Daha sonra okula girerek kantinin bulunduğu bodrum kata yönelen gruptakiler ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Grup, olay yerine gelen polis ekiplerince uzaklaştırıldı.


Polisin, maskeli kişileri yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

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