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Yaşam

İstanbul Üniversitesi'nden sınav açıklaması

İstanbul Üniversitesi kar yağışı nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerle ilgili açıklama yapıldı

08 Ocak 2017 00:51

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi dekanlığından yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir sınav hakkı tanınacağı bildirildi.

Açıklama şu şekilde:

“İstanbul ve Kocaeli illerindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, 07.01.2017 Cumartesi günü yapılan ve 08.01.2017 Pazar günü yapılacak olan bitirme sınavı için, sadece bu illerde sınava girmesi gerektiği halde giremeyen öğrencilerimize müracaat etmeleri halinde bir sınav hakki verilecektir. Sınavın yapılacağı tarih ve başvuru yöntemi daha sonra web sayfamızdan duyurulacaktır. 08.01.2017 Pazar günü diğer illerde olduğu gibi bu illerde de sınav yapılacaktır. Sınava girmek isteyen öğrencilerimiz bu tarihte de sınavlarına katılabilirler."

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