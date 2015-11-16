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İstanbul Üniversitesi'ndeki 'öz yönetim' paneline polis müdahalesi; 10 gözaltı

Panelin katılımcıları arasında bulunan Sebahat Tuncel, polis müdahalesi sırasında ezilme tehlikesi yaşadı

16 Kasım 2015 21:52

İstanbul Üniversitesi Mezopotamya Kültür Kulubü tarafından yapılacağı duyurulan ‘Özyönetim Paneli’ne konuşmacı olarak davet edilen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü ve HDP eski milletvekili Sebahat Tuncel ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek’in üniversiteye girişine rektörlük tarafından izin verilmedi.

Paneli gerçekleştirmek üzere Beyazıt’taki kampüsün ana giriş kapısı önüne gelen Tuncel ve Yüksek’in içeri alınmamasına kampüs içinde ve dışında toplanan öğrenciler tepki gösterdi. Bu sırada içerideki öğrenciler ile üniversitenin özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Öğrencilerin demir kapıya yüklenmeleri üzerine, polis içerideki ve dışarıdaki gruplara kalkanlarla iterek müdahale etti.

 

Sebahat Tuncel ezilme tehlikesi geçirdi

 

DHA’da yer alan habere göre, polisin kalkanlı müdahalesiyle kampüs kapısından uzaklaştırılan grubun önündeki Sebahat Tuncel, bu sırada zor anlar yaşadı. Ezilme tehlikesi atlatan Tuncel’i düşmekten yanındakiler kurtardı. Müdahale sonrası Tuncel, polise tepki gösterdi.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Tuncel, “Mezopotamya Kültür Kulübü, demokratik öz yönetimi tartışmak üzere bir panel yapacağını okul yönetimine bildirmiş, yönetim de izin vermiştir. Ancak geçtiğimiz Cuma günü merkezden müdahale edilerek rektörlük bu paneli yasakladı. Bu kararı dün öğrencilere bildirmişler. Öğrenci arkadaşlarımız bugün bize böyle bir sorun olduğunu iletti. Valilik ve okul yönetimiyle görüşüp, bu konuda bir sorun istemediğimizi söyledik. Ancak biraz önce gördüğünüz manzara ile karşı karşıya kaldık” dedi.

 

Polis ikince kez müdahale etti: 10 gözaltı

 

Açıklamaların ardından Sebahat Tuncel ve Kamuran Yüksek ile beraberindeki grup Beyazıt Meydanı’nda oturma eylemi yaptı. Kürtçe şarkılar söyleyen gruba polis ikinci kez kalkanlarla müdahale etti. Müdahale sırasında bazı kişiler yere düşerken, polis grubu kalkanlarıyla iterek meydanın dışına kadar çıkardı. Grupta bulunan bazı kişiler gözaltına alındı.

Yaklaşık yarım saat süren olayların ardından Sebahat Tuncel ve Kamuran Yüksek’in üniversite önünde ayrılmalarıyla olaylar sona erdi. Üniversite içinde ve dışında çıkan olaylar sırasında 10 kişi gözaltına alındı. 

 

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