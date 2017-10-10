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İstanbul Üniversitesi'ndeki 10 Ekim anmasına polis müdahalesi (geniş haber)

Erhan TEKTEN -Can EROK/ İSTANBUL,(DHA) İstanbul Üniversitesi’nde bir grup öğrencinin düzenlediği 10 Ekim anmasına polis müdahale etti

10 Ekim 2017 17:09

Erhan TEKTEN -Can EROK/ İSTANBUL,(DHA) İstanbul Üniversitesi’nde bir grup öğrencinin düzenlediği 10 Ekim anmasına polis müdahale etti. Üniversitenin Beyazıt Kampüsü içindeki müdahale sonrası çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Polisin müdahalesi öğrencilerin kamerasına yansıdı. Gözaltına alınanlar kampüsten çıkarılarak polis araçlarına bindirildi.  Gözaltına alınanlardan bazıları polis araçlarına bindirilirken slogan attı. Beyazıt Meydanı\'nda bulunan bir kişi, öğrencilere tepki göstererek saldırmak istedi. Araya giren polis , bu kişiyi de gözaltına aldı. Üniversitenin kapısına gelerek gözaltıları protesto etmek isteyen öğrenciler ile polis arasında arbede çıktı. Polis o öğrencileri de gözaltına aldı. Öte yandan polisin üniversite önündeki güvenlik önlemi devam ediyor. 

(FOTOĞRAF)

 

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