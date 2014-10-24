İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga; 17 gözaltı

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde karşıt görüşlü iki grup arasında yine kavga çıktı. Üniversiteye giren polis 17 öğrenciyi gözaltına aldı. Bazı öğrencilerin yaralı olarak fakülteden çıkarıldığı görüldü.

Fakülte yönetimi, durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine üniversite önünde araçlarında bekleyen çok sayıda sivil polis ve çevik kuvvet ekibi üniversite içerisine sevk edildi. Fakülteye giren polis, iki gruptan toplam 17 öğrenciyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan öğrencilerin bir kısmının hafif bir şekilde yaralandığı görüldü. Gözaltına alınan öğrenciler, “Yaşasın müslüman öğrenciler", “Bizler müslüman öğrencileriz, müslüman öğrencilere edilen hakaret cevapsız kalmayacak" ve "Bizler müslüman öğrencileriz, bunlar islama ve Müslümanlığa hakaret ettiği için gerekli karşılığı veriyoruz" şeklinde slogan attı .

Gözaltına alınanlar fakültenin yanında bulunan Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Kavga sonrası yaralanan öğrencileri tedavi etmek için 112 sağlıkekiplerine haber verildi. Okul önüne ve polis merkezine gelen 2 ambulans ile hafif bir şekilde yaralanan öğrenciler tedavi edildi. Polis ekiplerinin okul önündeki bekleyişi devam ediyor.